Перевести Joomla 2.5.6 и Virtuemrt 2.0.18a на рус.

Задача собственно озвучена. Нужно перевести сайт mac-store.com.ua полностью на русский язык (модули, плагины, и т.д). Знаю, что есть мануал по созданию русской версии сайта:

http://joomlablog.ru/uroki-joomla/217-sozdanie-mnogoyazychnogo-sajta-na-joomla-2-5

Нет времени самому заниматься.

цена вопроса 10$