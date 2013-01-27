Перевести Joomla 2.5.6 и Virtuemrt 2.0.18a на рус.

$50
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки121 просмотр
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Задача собственно озвучена. Нужно перевести сайт mac-store.com.ua полностью на русский язык (модули, плагины, и т.д). Знаю, что есть мануал по созданию русской версии сайта:

http://joomlablog.ru/uroki-joomla/217-sozdanie-mnogoyazychnogo-sajta-na-joomla-2-5

Нет времени самому заниматься.

цена вопроса 10$

Joomla
11 лет назад
s3rious1988
Алексей 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад