Создание модуля под Joomla

$50
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки118 просмотров
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Суть задания: есть база данных :

страна(ид, название)

область(ид,название,ид страны)

город(ид,названи,ид страны, ид области, флаг областной центр(id_области)/нет,координаты города

эту базу я дам.

необходимо в joomla сделать админку под эти сущности и организовать вывод информации(как выводить - плагин или компонент - предлагайте.)

иерархия:

список областей, в каждой области список городов с указанием областного центра.

примерно так будет выглядеть работа модуля

http://karta-online.com/ru/countries/belarus

только добавить деление на области.

пишите цены и сроки, если готовы начать работать.

оплата по факту.

Joomla
11 лет назад
3dmisto
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Shar1ngan
Анатолий 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Отличный исполнитель! все сделал очень быстро. Даже небольшие дополнения, что не оговаривались первоначально в ТЗ. Сразу видно, что в своем деле разбирается.
Все четко и понятно, это заказчик, который знает что ему нужно. было приятно работать, рекомендую