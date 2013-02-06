Создание модуля под Joomla

Есть сайт уже работающий, но без CMS нужно все это поставить на CMS, любую кроме Джумлы и вордпресса. Это не магазин, а обычный сайт. Так же, изменится немного дизайн сайта, основа останется та же, но станет ...
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Суть задания: есть база данных :
страна(ид, название)
область(ид,название,ид страны)
город(ид,названи,ид страны, ид области, флаг областной центр(id_области)/нет,координаты города
эту базу я дам.
необходимо в joomla сделать админку под эти сущности и организовать вывод информации(как выводить - плагин или компонент - предлагайте.)
иерархия:
список областей, в каждой области список городов с указанием областного центра.
примерно так будет выглядеть работа модуля
http://karta-online.com/ru/countries/belarus
только добавить деление на области.
пишите цены и сроки, если готовы начать работать.
оплата по факту.
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