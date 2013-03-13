Переверстать сайт и поставить на CMS

Есть сайт уже работающий, но без CMS нужно все это поставить на CMS, любую кроме Джумлы и вордпресса.

Это не магазин, а обычный сайт.

Так же, изменится немного дизайн сайта, основа останется та же, но станет резиновым и слева появится меню. Техническое задание во вложении.

Отвечу на вопросы и пришлю макет в личном сообщении.

Сроки очень короткие.