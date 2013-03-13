Переверстать сайт и поставить на CMS

$250
Системы управления (CMS)Завершен8 заявок185 просмотров
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Есть сайт уже работающий, но без CMS нужно все это поставить на CMS, любую кроме Джумлы и вордпресса.

Это не магазин, а обычный сайт.

Так же, изменится немного дизайн сайта, основа останется та же, но станет резиновым и слева появится меню. Техническое задание во вложении.

Отвечу на вопросы и пришлю макет в личном сообщении.

Сроки очень короткие.

11 лет назад
Woltik
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
VdovinLab
Вдовин 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-3)
11 лет назад
$200
2 дня
Все проходит хорошо. Продолжаем работать.