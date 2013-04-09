Разграничение прав доступа на сайте Drupal

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка135 просмотров
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смотрите ТЗ.

Описал, как смог, при общении думаю опишу более полно.

Оплата по факту приема работы.

Drupal
11 лет назад
sereg777
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
onedoitrightnow
Богдан 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 отзывов(-1)
11 лет назад
$50
2 дня
Все отлично.Рекомендую.