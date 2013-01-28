Перенести сайт на DLE

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки131 просмотр
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Есть сайт новостей с самописной CMS (PHP+MySQL), нужно перевести его на DLE (со всем контентом, немногими функциями и дизайном).

Дополнительно: комментирование, блок самых популярных новостей. Очень желательно, чтобы к исполнителю можно было обращаться и в дальнейшем.

11 лет назад
ruskur
Сергей 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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