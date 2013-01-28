Перенести сайт на DLE

Здравствуйте! Нужно сверстать и натянуть дизайн на движок Joomla. 1. Вес страницы 1,5-2 mb, без потери качества 2. Минимальное разрешение экрана 1024, максимальное 1920, ширина рабочей области 960 3. Верстка валидная, кроссбраузерная + соответствие shema.org 4. Создать все необходимые страницы и заполнить ...
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Есть сайт новостей с самописной CMS (PHP+MySQL), нужно перевести его на DLE (со всем контентом, немногими функциями и дизайном).
Дополнительно: комментирование, блок самых популярных новостей. Очень желательно, чтобы к исполнителю можно было обращаться и в дальнейшем.
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