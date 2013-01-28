Собрать сайт на ImageCMS

$120
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка101 просмотр
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Стандартный функционал, верстка несложная. Наполнять сайт не нужно. Модули - новости, система заказа. 120 долл

11 лет назад
evmak
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
kriptograf
51 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$120
10 дней
Отличный исполнитель, держит сроки, всегда на связи. Работаем дальше
Работаю с Евгением не в первый раз. Отличный заказчик. Всегда рад работать с ним. Всем рекомендую.