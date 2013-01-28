kriptograf

Виталий Москвин kriptograf

 
52 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
PHP, MySQL, Yii, Laravel CodeIgniter, Vue, Nuxt, jQuery, AJAX, HTML, CSS

Сайты любой сложности на Yii , Yii2, CodeIgniter, Laravel.

Работаю вдумчиво, качественно.

Продумываю архитектуру приложения от А до Я.

Знаком с:

Rest, WebSocket, MongoDb, MySQL, PostgreSQL, Vue js, Nuxt js.

Часовая ставка: $20/hour || 1300 руб./час.

Портфолио

Отзывы заказчиков

Gudvin72
Сергей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
8 баллов
12 лет назад
ЧПУ для раздела Места
Решили пока отложить работу, по объективным причинам.
Да, по некоторым причинам работа отложена. Но в целом, претензий нет. Заказчик вполне адекватен и отзывчив.
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M0p94ok
Юлик 
58 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Нужно написать панель управления сайтом на Yii
Yii
Задание выполнено просто превосходно. Остался доволен результатом на все 100%. Если увидите в числе фрилансеров заявку Виталия - не раздумывайте долго, выбирайте его и вы не пожалеете о своём выборе. Лично меня устроило буквально всё - цена, сроки, объём выполненной работы и скорость исполнения, результат. Всё на высшем уровне.
Сотрудничеством остался доволен. Хороший заказчик. И просто хороший человек. Задачи описывает так, что уточняющих вопросов, просто не возникает.
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M0p94ok
Юлик 
58 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$170
10 баллов
12 лет назад
Разработать сайт
Выполненной работой остался очень доволен. Задачи долго объяснять не пришлось. Видимо, Виталий - человек, знающий своё дело. Всё было сделано быстро и качественно. На порядок лучше предыдущего фрилансера. По объёмам даже больше, чем договаривались. Могу смело рекомендовать всем этого специалиста. Надеюсь, наше сотрудничество продолжиться.
Сотрудничеством с Юлианом остался доволен. Информация по задачам была предоставлена четко и понятно. Взаимодействие на высшем уровне. На все дополнительные вопросы я получал полные и понятные ответы. Хороший заказчик. С удовольствием буду сотрудничать с ним и в дальнейшем. И всем рекомендую.
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litvin
Максим 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 отзывов
$50
10 баллов
12 лет назад
Функция сортировки в объявлениях. (Kohana)
Все на 10 баллов - Профессионализм - Взаимодействие - Сроки
Сотрудничеством с Максимом остался доволен. Все прошло на высшем уровне. Четко разъяснил, что требуется. Оплатил предоплату. Был все время на связи. Одно удовольствие работать с таким заказчиком. Надеюсь и в дальнейшем сотрудничать с Максимом. И всем рекомендую.
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evmak
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$120
10 баллов
12 лет назад
Собрать сайт на ImageCMS
Отличный исполнитель, держит сроки, всегда на связи. Работаем дальше
Работаю с Евгением не в первый раз. Отличный заказчик. Всегда рад работать с ним. Всем рекомендую.
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Веб-программирование
6 отзывов
от $100
от 3 дней
#492
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $500
от 20 дней
#547