Cверстать psd и натянуть на Joomla 1.5

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок164 просмотра
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Здравствуйте! Нужно сверстать и натянуть дизайн на движок Joomla.

1. Вес страницы 1,5-2 mb, без потери качества

2. Минимальное разрешение экрана 1024, максимальное 1920, ширина рабочей области 960

3. Верстка валидная, кроссбраузерная + соответствие shema.org

4. Создать все необходимые страницы и заполнить их предоставляемым контентом

Нужны цены и сроки.

Joomla
11 лет назад
lion198730
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва