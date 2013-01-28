Проблема после обновления сайта на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки143 просмотра
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После обновления wordpress и/или установленных плагинов, сломалась функциональность, выводящая слайды с записями на главной. Т.е. слайды работают, но поменять порядок их следования не возможно. Это делается путем драг-н-дроп перетаскивания в настройках темы, но теперь позиции не перетаскиваются.

Сайт svtr.org.ua

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WordPress
11 лет назад
VOLID
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад