Проблема после обновления сайта на Wordpress

После обновления wordpress и/или установленных плагинов, сломалась функциональность, выводящая слайды с записями на главной. Т.е. слайды работают, но поменять порядок их следования не возможно. Это делается путем драг-н-дроп перетаскивания в настройках темы, но теперь позиции не перетаскиваются.

Сайт svtr.org.ua

Пишите, кто готов помочь и за сколько.