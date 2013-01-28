Редирект в WordPress

Есть сайт новостей с самописной CMS (PHP+MySQL), нужно перевести его на DLE (со всем контентом, немногими функциями и дизайном). Дополнительно: комментирование, блок самых популярных новостей. Очень желательно, чтобы к исполнителю можно было обращаться и в дальнейшем.