Редирект в WordPress

$50
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки143 просмотра
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Нужен специалист по WordPress 3.5 - сделать перенаправление из ссылок типа /page на /page/ с целью улучшения SEO-позиций сайта. На сайте работает плагин qTranslate для двухязычности. Редирект 301 из SEO by Yoast с /page на /page/ дает "невозможно отобразить страницу". Адрес и подробности сообщу в личку.

WordPress
11 лет назад
BoraDesign
Иван 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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