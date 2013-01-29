Доска объявлений на joomla

Нужен сайт, доска объявлений с удобной формой занесения объявлений

для примера dagbarter.ru

Рассмотрим ваши реализованные варианты если они есть.

Интересуют ваши цены и сроки

1. Удобная форма для заполнения, чтобы все заполнялось с одной формы без переходов со страницы на страницу.

2. Рекомендованные объявления выходят на самом верху, и возможность дальнейшей интеграции вывода и поднятия объявлений на первые места через смс ( возможны ваши варианты)

3. Место для баннеров

Остальное при дальнейшем сотрудничестве.