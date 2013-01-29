Доска объявлений на joomla

Есть существующий сайт, к нему нужно прикрутить достаточно типовой компонент недвижимости, который позволит 1. Вводить объекты 5 категорий «Офисы», «Склады и производство», «Торговые помещения», «Помещения свободного назначения» и «Здания/особняки» 2. Выводить постранично позиции соответствующего раздела 3. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт, доска объявлений с удобной формой занесения объявлений
для примера dagbarter.ru
Рассмотрим ваши реализованные варианты если они есть.
Интересуют ваши цены и сроки
1. Удобная форма для заполнения, чтобы все заполнялось с одной формы без переходов со страницы на страницу.
2. Рекомендованные объявления выходят на самом верху, и возможность дальнейшей интеграции вывода и поднятия объявлений на первые места через смс ( возможны ваши варианты)
3. Место для баннеров
Остальное при дальнейшем сотрудничестве.
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