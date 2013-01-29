Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки106 просмотров
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Добрый день!

Нужен специалист по Битриксу, который сможет настроить SEO-свойства в системе управления и добавить кнопочки соцсетей на странички сайта.

Пишите сроки, цену, опыт.

С уважением, Екатерина!

11 лет назад
Astra_R
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
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