Доработка ИМ на WP

Небольшая доработка шаблона на вордпресс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт torgdecor.com.
Он сделан на Wordpress с компонентом ИМ e-commerce. Необходимо сделать все, что перечислено в ТЗ.
Еще один пункт по оптимизации- сделать на повторяющихся страницах каталога уникальные title и мета описания по шаблону (например torgdecor.com/katalog/ace... при постраничной навигации на второй странице должны выводиться свои title и описание)
Ваши сроки и стоимость, господа!
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