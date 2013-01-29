Доработка ИМ на WP

Имеется сайт torgdecor.com.

Он сделан на Wordpress с компонентом ИМ e-commerce. Необходимо сделать все, что перечислено в ТЗ.

Еще один пункт по оптимизации- сделать на повторяющихся страницах каталога уникальные title и мета описания по шаблону (например torgdecor.com/katalog/ace... при постраничной навигации на второй странице должны выводиться свои title и описание)

Ваши сроки и стоимость, господа!