Верстка psd>>html>>wordpress

Системы управления (CMS)Завершен17 заявок245 просмотров
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Здравствуйте,

нужна верстка простого макета блога psd>>html>>wordpress

Исполнитель предоставляет страницу в html и полностью готовую к установке тему блога.

Присылайте Ваши предложения с ценой.

Спасибо

WordPressHTML
11 лет назад
softintelligent
Журавлев Олег 
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
MasterLincor
Евгений 
39 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад
$30
1 день
Суперпрофессионал! Евгений безупречно выполнил поставленную задачу, предложил и реализовал дополнительные идеи, которые заметно улучшили дизайн и функционал сайта.
Отличный заказчик. Четко сформулированные задачи, всегда на связи, адекватен и приятен в общении, своевременно принял и оплатил работу. Рекомендую к сотрудничеству!
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