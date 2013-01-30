Начинающий Drupal'ер (вакансия в Минске)

В связи с увеличением числа проектов открывается вакансия для начинающего вебмастера-верстальщика под CMS Drupal. Требуются базовые знания CSS / HTML и Drupal, и огромное желание развиваться и работать.

Мы в первую очередь будем смотреть на человека и его перспективы (насколько он вменяем и может быть нам полезен в будущем), а уж потом на опыт и всё остальное.

Прошу кратко рассказать о себе, об образовании, интересах и выполненных проектах (если таковые имеются).