Начинающий Drupal'ер (вакансия в Минске)

$250
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки232 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В связи с увеличением числа проектов открывается вакансия для начинающего вебмастера-верстальщика под CMS Drupal. Требуются базовые знания CSS / HTML и Drupal, и огромное желание развиваться и работать.

Мы в первую очередь будем смотреть на человека и его перспективы (насколько он вменяем и может быть нам полезен в будущем), а уж потом на опыт и всё остальное.

Прошу кратко рассказать о себе, об образовании, интересах и выполненных проектах (если таковые имеются).

Drupal
11 лет назад
Gena84
39 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Модуль для 1с-битрикс

    $500

    Имеется прототип сайта http://rodzem.3dmisto.com/verstka/map.php то есть объекты на карте сгрупированные по категориям(дома, участки, усадьбы). и каждый из них имеет карточку объекта(чтобы увидеть жмите на какой-нибудь маркер на карте). требуется разработать модуль по заполнению таких карточек объектов и вывода ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка psd>>html>>wordpress

    Здравствуйте, нужна верстка простого макета блога psd&gt;&gt;html&gt;&gt;wordpress Исполнитель предоставляет страницу в html и полностью готовую к установке тему блога. Присылайте Ваши предложения с ценой. Спасибо

    WordPressHTML
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Joomla 2.5+VM2 - сайт не возвращает 404, исправить

    Есть интернет-магазин на Joomla 2.5 + Virtuemart 2. Обнаружилось, что сайт не возвращает код 404 для несуществующих страниц. Вместо этого, возвращается код 303 и выполняется редирект на главную. Нужно, чтобы сайт для несуществующих страниц возвращал код 404.

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка ИМ на WP

    Имеется сайт torgdecor.com. Он сделан на Wordpress с компонентом ИМ e-commerce. Необходимо сделать все, что перечислено в ТЗ. Еще один пункт по оптимизации- сделать на повторяющихся страницах каталога уникальные title и мета описания по ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Битрикс

    Добрый день! Нужен специалист по Битриксу, который сможет настроить SEO-свойства в системе управления и добавить кнопочки соцсетей на странички сайта. Пишите сроки, цену, опыт. С уважением, Екатерина!

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Мелкие правки на Joomla 1.0.13

    Сайт http://www.aero-pak.ru/ (Joomla 1.0.13) Надо в витрине товаров (пакеты на белом фоне) http://prntscr.com/qsvs7 добавить первым ещё одно фото с надписью "Биоразлагаемые пакеты" , ссылка должна вести на страницу http://www.aero-pak.ru/biorazlagaemyie-paketyi эту кнопку с биоразлагаемыми пакетами из верхнего меню надо ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад