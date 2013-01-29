Имеется прототип сайта http://rodzem.3dmisto.com/verstka/map.php то есть объекты на карте сгрупированные по категориям(дома, участки, усадьбы). и каждый из них имеет карточку объекта(чтобы увидеть жмите на какой-нибудь маркер на карте). требуется разработать модуль по заполнению таких карточек объектов и вывода ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработка проекта на Joomla.
ТЗ по правкам предоставлю исполнителю проекта.
Срок проекта сдать завтра к 14 часам по МСК.
Правки достаточно простые, бюджет 1600 рублей.
Оплата по факту исполнения: Яндекс деньги, QIWI, LiqPay
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