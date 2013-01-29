Натяжка верстки на битрикс 12

Нужна универсальная сборка с корректно работающими расширениями для того что бы делать на её основе типовые сайты. Использоваться будет так: распаковал на хостинг, установил, включил нужные модули/плагины, заполнил материалами и текстами, оформил шаблон на основе YouGrids ...
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Добрый день всем. Необходимо натянуть верстку сайта-визитки на битрикс, функционал - статические страницы, новости, фотогалереи.
Интересует срок и стоимость.
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