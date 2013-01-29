Натяжка верстки на битрикс 12

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок181 просмотр
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Добрый день всем. Необходимо натянуть верстку сайта-визитки на битрикс, функционал - статические страницы, новости, фотогалереи.

Интересует срок и стоимость.

11 лет назад
rkotanaev
Котанаев 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва