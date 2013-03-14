Cоздание сборки Joomla 2.5

Есть интерне-маказин, нужно реализовать функцию http://vsevcredit.ru/. Подробности в личном общение. От Вас примерная цена и сроки,
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна универсальная сборка с корректно работающими расширениями для того что бы делать на её основе типовые сайты.
Использоваться будет так: распаковал на хостинг, установил, включил нужные модули/плагины, заполнил материалами и текстами, оформил шаблон на основе YouGrids — готово.
И самая важная задача: оптимизировать безопасность. (в таком ключе http://joomlaforum.ru/index.php?topic=95611.0) Дать точный список действий, который нам нужно что бы вы произвели мы не можем — знали бы что конкретно нужно сделать — сделали бы сами.
Общее:
Что доступно в русской версии — сделать с русским языком.
Стартовая страница админ-панели не должна содержать ничего кроме панели к2. (Пример на скриншоте)
Шаблон:
Yougrids шаблон вместе с YJ Mega Menu plugin.
Модуль раскрывающегося меню Accordion menu
Материалы:
K2 rus (с медиаменеджером и поддержкой тегов)
(примечание: хотелось бы, что бы в настройках категории к2 по умолчанию флажки в разделах «Опции отображения материала в списке категории» и «Опции отображения материала» были в положении «скрыть». Сейчас при создании новой категории приходится все вручную прощелкивать с «вкл» на «выкл».)
JCE редактор
Конструкторы:
1) http://delajoom.ru/index.php/skachat-komponent-res...
2) aiContactSafe
Галлерея:
Phoca gallery
Табы:
http://www.rusjoomla.ru/jooextensions/plugins/tabs...
(возможно вы знаете удобные подобные по функционалу плагины/модули и посоветуете)
Слайдер:
Может листаться сам
Может листаться стрелочками
Навигация между слайдами будет плюсом, но не обязательна.
Вот пример: http://yeap.narod.ru/js/playground/021/slidejs/
Какой именно слайдер добавить в сборку — на ваше усмотрение.
Остальное:
Надежная капча
Поддержка ЧПУ
Возможность генерирования карты сайта xml
Отсутствие фавикона.
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