Cоздание сборки Joomla 2.5

Нужна универсальная сборка с корректно работающими расширениями для того что бы делать на её основе типовые сайты.

Использоваться будет так: распаковал на хостинг, установил, включил нужные модули/плагины, заполнил материалами и текстами, оформил шаблон на основе YouGrids — готово.

И самая важная задача: оптимизировать безопасность. (в таком ключе http://joomlaforum.ru/index.php?topic=95611.0) Дать точный список действий, который нам нужно что бы вы произвели мы не можем — знали бы что конкретно нужно сделать — сделали бы сами.

Общее:

Что доступно в русской версии — сделать с русским языком.

Стартовая страница админ-панели не должна содержать ничего кроме панели к2. (Пример на скриншоте)

Шаблон:

Yougrids шаблон вместе с YJ Mega Menu plugin.

Модуль раскрывающегося меню Accordion menu

Материалы:

K2 rus (с медиаменеджером и поддержкой тегов)

(примечание: хотелось бы, что бы в настройках категории к2 по умолчанию флажки в разделах «Опции отображения материала в списке категории» и «Опции отображения материала» были в положении «скрыть». Сейчас при создании новой категории приходится все вручную прощелкивать с «вкл» на «выкл».)

JCE редактор

Конструкторы:

1) http://delajoom.ru/index.php/skachat-komponent-res...

2) aiContactSafe

Галлерея:

Phoca gallery

Табы:

http://www.rusjoomla.ru/jooextensions/plugins/tabs...

(возможно вы знаете удобные подобные по функционалу плагины/модули и посоветуете)

Слайдер:

Может листаться сам

Может листаться стрелочками

Навигация между слайдами будет плюсом, но не обязательна.

Вот пример: http://yeap.narod.ru/js/playground/021/slidejs/

Какой именно слайдер добавить в сборку — на ваше усмотрение.

Остальное:

Надежная капча

Поддержка ЧПУ

Возможность генерирования карты сайта xml

Отсутствие фавикона.