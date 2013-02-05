Создание и техническая поддержка веб-сайтов различного уровня

Я занимаюсь:

- Дизайн веб-сайтов

- Верстка и создание веб-сайтов и ИМ

~ Техническая поддержка веб-сайтов и форумов (Тарифы есть на личном веб-сайте)

~ Внешняя и внутреняя сео-оптимизация. SEO,SMO,SMM. Контекстная реклама, поддержка различных площадок(sape,seopult). Я.Директ, Google AdWords, Begun.

~ Увлекаюсь адаптивной (responsive) версткой, создаю веб-сайты под все виды устройств на разных CMS. Использование сглаженных Google Web Fonts.

Основная CMS: Joomla, дополнительные WP, DLE, OpenCart, PrestaShop, Insales и прочие CMS

Работаю с форумными движками: Ipb, vBulletin, phpBB

= Программы: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel

+ Если у вас вызывает сложности составление ТЗ для Вашего проекта, напишите мне и мы обсудим с Вами детали и составим ТЗ вместе. Мы можем обсудить все Ваши вопросы в ЛС, в skype: monrosp или по почте [email protected]

= Мой личный веб-сайт: www.monro-pc.ru

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Работаю по 50%-предоплате. Не делаю эскизы и тестовые задания.

Предоставляю другие личные контактные данные и данные по личному запросу.

- Результат работы со мной: Отлично выполненный проект, плюс техническая поддержка в будущем.