Исправить косяк админки (joomla)

Здравствуйте! Требуется сначала написать скрипт либо доработать текущей Скрипт Он Ищет сначала в одной категории выводит Меню потом в следующей и выводит Вопрос и всплывающем окне ответ на вопрос так же должна быть постраничная навигация Обязательно знание Jquery History,php По запросу ...