Исправить косяк админки (joomla)

Здравствуйте! Требуется сначала написать скрипт либо доработать текущей Скрипт Он Ищет сначала в одной категории выводит Меню потом в следующей и выводит Вопрос и всплывающем окне ответ на вопрос так же должна быть постраничная навигация Обязательно знание Jquery History,php По запросу ...
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После удаления вируса в админке появились два косяка:
1. Перестало работать верхнее меню (скрин 1). Кнопки: Сайт,Все меню,Материалы,Компоненты,Расширения,Инструменты,Помощь были выплывающими (стандарт для джомлы из коробки).
2. Перестали работать кнопки: Показать,Скрыть,Копировать,Удалить,Изменить,Создать,Помощь (скрин 2).
Оплата киви.
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