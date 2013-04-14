Новый сайт. Программирование

Веб-программированиеЗавершен4 заявки219 просмотров
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Базовые страницы сверстаны, остальные готовятся.

Необходимо программирование.

Основная суть — обеспечить управление предложениями, запросами, новыми публикациями: показ через поиск — выборка отдельных параметров, выборка списками или отдельными карточками.

Организация администрирования.

пример для понимания: http://nissanfun.com.ua/

11 лет назад
1zch
55 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
SmartDesign
38 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$1000
25 дней
Работа была сделана качественно и в срок. Над проектом сразу взялась работать целая команда специалистов, знающих свое дело. Любые необходимые доработки сразу берутся на учет и реализуются по желанию заказчика. Очень хорошо, что всегда поддерживается связь и правильно организован сам процесс реализации. Чувствуется профессионализм исполнителей. Особое спасибо программистам - до них, ни у кого не хватало способностей реализовать этот проект. Буду продолжать сотрудничать и далее, и надеюсь создать еще не один сайт с этой командой. Всем нуждающимся в решении задач любой сложности - очень рекомендую! обращаться за помощью именно к этой команде профессионалов.
Отличный заказчик. Своевременная оплата, внятные замечания, не меняющееся в процессе работы ТЗ. Словом - никаких проблем. Рекомендую.
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