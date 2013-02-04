Нужно создать одностраничник такой же, как здесь: http://basecamp.com/

Не должно быть верхнего меню. Начало страницы со слов: "Last week 7,811 companies..." А конец перед этими словами: "97% of customers recommend Basecamp".

Весь дизайн оставлять таким же. Просто копировать всё. Буду менять только текст. Стиль формы подписки и цвета тоже сохранить.

А ещё, чтобы после заполнения формы, люди автоматически попадали в пазу сервиса почтовых рассылок.

Сколько будет стоить? Обязательно напишите.)