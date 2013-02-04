Создать одностраничник

$500
Веб-программированиеЗавершен11 заявок174 просмотра
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Нужно создать одностраничник такой же, как здесь: http://basecamp.com/

Не должно быть верхнего меню. Начало страницы со слов: "Last week 7,811 companies..." А конец перед этими словами: "97% of customers recommend Basecamp".

Весь дизайн оставлять таким же. Просто копировать всё. Буду менять только текст. Стиль формы подписки и цвета тоже сохранить.

А ещё, чтобы после заполнения формы, люди автоматически попадали в пазу сервиса почтовых рассылок.

Сколько будет стоить? Обязательно напишите.)

11 лет назад
sergeyprokofyev
Сергей 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
WirgMordred
Александр 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Заказывал одностраничник, причём необходимо было синхронизировать форму подписки с зарубежной системой отправки сообщений. Сделал всё на ура! Люди попадают в базу, отличный дизайн, ничего не глючит. И главное, в срок и качественно. Мало кто делал так круто мне сайты, тем более так дёшево и быстро! Спасибо, Александр. =)
Всё прошло без проблем, работой доволен
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