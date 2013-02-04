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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать одностраничник такой же, как здесь: http://basecamp.com/
Не должно быть верхнего меню. Начало страницы со слов: "Last week 7,811 companies..." А конец перед этими словами: "97% of customers recommend Basecamp".
Весь дизайн оставлять таким же. Просто копировать всё. Буду менять только текст. Стиль формы подписки и цвета тоже сохранить.
А ещё, чтобы после заполнения формы, люди автоматически попадали в пазу сервиса почтовых рассылок.
Сколько будет стоить? Обязательно напишите.)
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