Сайт для турфирмы

Здравствуйте! Требуются опытные фрилансеры. В небольшую команду разработчиков. Основным направлением будет создание сайтов, верстка дизайн сайтов. Требуются люди с такими знаниями: -PHP, MySQL - Верстка (также адаптация под CMS) -Дизайн - Также другие знания программирования. Также нужен консультант(обязанности опишу в личку) Как только в ...