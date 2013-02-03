Здравствуйте! Требуются опытные фрилансеры. В небольшую команду разработчиков. Основным направлением будет создание сайтов, верстка дизайн сайтов. Требуются люди с такими знаниями: -PHP, MySQL - Верстка (также адаптация под CMS) -Дизайн - Также другие знания программирования. Также нужен консультант(обязанности опишу в личку) Как только в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать сайт для турфирмы.
Динамическая часть сайта - это партнерки от 4-х существующих сайтов турфирм.
Дизайн готов и частично сверстан.
Краткое ТЗ и пример дизайна - в аттаче.
Оплата по факту поэтапно, либо СБC.
Жду предложений по цене и срокам.
- Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Для сайта Butikos.ru необходимо: 1. В админпанели в разделе Заказы добавить поле (только для администратора) «Себестоимость», админ будет вводить вручную. Исходя из этих значений должна считаться валовая прибыль (оплачено минус себестоимость), отчет по этому показателю должен ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать сайт-магазин под Joomla на основе разработанного дизайна (формат PSD) и прописанного тех задания. Разместить готовый сайт на сервере. Дизайн и тех задание в прикрепленных файлах (формат PSD вышлю исполнителю по электронной почте). Требования: ...Завершен11 лет назад
- $500
Требуется сделать мобильную версию для портала на друпале 6.2. Блок новости, фото галерея и еще несколько разделов под ipnone и android. Дизайн есть - нужно отверстать, собрать и наладить нормальное функционирование мобильной версии сайта. Оставляйте примеры работ и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется специалист по интеграции 1с 7.7 (!) --- Opencart 1.5.x (версия любая, которая лучше подойдёт) Жду предложений. Просьба откликаться только тех кто уже проделал данную процедуру ранее. Без опыта - не беспокоить. Обязательно указывайте стоимость и сроки. Предоплат ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
скрипт на php Генератор должен в квадрате 10x10 размещать 1 корабль — ряд из 4 клеток, 2 корабля — ряд из 3 клеток, 3 корабля — ряд из 2 клеток, 4 корабля — 1 клетка. Корабли не могут касаться друг друга. ...Завершен11 лет назад
Нужно оптимизировать код с цель ускорения загрузки сайта. Код сайта должен оставаться валидным и без ошибок. Будет проверятся работа такими сервисами: http://media4x.com/site-optimizer/ru/ http://validator.w3.org сервисы на скорость загрузчик сайта.Завершен11 лет назад
- $250
Требуется разработать API-manager для управления приемом и передачей данных по API, - Установка времени задержки - Выбор конкретной API - Возможность добавлять новые данные Проект необходимо постоянно дорабатывать, добавлять новые API и т.д.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать парсер ( на php). Необходимо сохранить полученные данные в базу mysql ... в базе должно быть 3 таблицы: 1 содержит информацию о видео(название, описание, код видео) 2 список категорий 3 связь видео и категории детально в перепискеВеб-программирование14 заявокЗакрыт11 лет назад