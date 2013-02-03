Нужны разработчики

Здравствуйте!

Требуются опытные фрилансеры. В небольшую команду разработчиков.

Основным направлением будет создание сайтов, верстка дизайн сайтов.

Требуются люди с такими знаниями:

-PHP, MySQL

- Верстка (также адаптация под CMS)

-Дизайн

- Также другие знания программирования.

Также нужен консультант(обязанности опишу в личку)

Как только в нашей команде будут уже постоянные сотрудники.

Уже можно будет называть себя "Веб-студией", а также думать о собственном сайте и CMS.

Пишите специальность и стоимость ваших услуг.