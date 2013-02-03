Сделать анимацию - все картинки в спрайте

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки203 просмотра
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Необходимо выполнить анимацию ковбоев - дуэли. Картинки-спрайты все готовы, логика и последовательность

после переписки. От кандидата требуются навыки работы в одном из html5 javascript фреймворков.

11 лет назад
shark255
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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