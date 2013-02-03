PHP программист на постоянную удалёнку фултайм

Необходимо локализовать почти пустой магазин на Zen cart (купленный и установленный шаблон). Локализовать - сделать ТОЛЬКО русский язык. Другие не нужны. Основной шрифт - подобран и есть в наличии (ttf). Сайт - вот тут: antresola.ru Далее будет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для постоянного сотрудничества требуется веб-программист с опытом работы от года со следующими технологиями: php, mysql, html, css, jquery. Плюсом будет знанием фреймворком и cms.
Оплата 800 долларов в месяц.
Присылайте примеры работ и информацию о ваших навыках. Сообщения вида «готов» или «могу» рассматриваться НЕ БУДУТ!
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