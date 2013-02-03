PHP программист на постоянную удалёнку фултайм

Ищется именно Yii-программист. Бюджет вида ХХХХ$ (с учетом верстки, но без учета дизайна). Работа на фуллтайм, то бишь, у исполнителя не должно быть параллельно никакой основной работы или учебы, иначе караул. Что нужно. Нужна довольно непростая ...