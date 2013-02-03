Доделки по интернет-магазину на OpenCart

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок196 просмотров
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Всем привет!

Есть магазинчик на OpenCart, который нужно косметически подрихтовать.

Задание во вложении.

Исполнитель желательно из Украины, ещё желательнее из Киева.

PS. Дизайн менять не надо, сайт предназначен для оптовых покупок.

OpenCart
11 лет назад
Ekklipce
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
19 отзывов
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