Доработать битрикс

1) Нужна поддержка Linux, Windows 2) Linux: Debian, Ubuntu, CentOS 3) Поддержка игр: Counter-Strike Source Counter-Strike:Source beta Counter-Strike:Source v34 Counter-Strike GO Counter-Strike 1.6 Team Fortress TeamFortress 2 Garrys'mod Killing Floor MineCraft SAMP MTA GTA Left ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача – выполнить некоторые доработки битрикса.
То что по части дизайнера (правая колонка в ТЗ) – у нас всё готово и нарисовано (почти), поэтому макеты есть, с ними можно работать.
ТЗ разделено на две части.
Интересует:
1. Указывайте сразу стоимость работ.
2. Указывайте, пожалуйста, сразу сроки.
Начинать работы нужно уже сейчас. Желательно сначала на тестовом хостинге, а далее внедрять на рабочий сайт.
Все подробности по ICQ#: 1889392
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Всем привет. Есть сайт на cms veppa, в нем имеется реализация наложения текста и картинки на картинку при загрузке, но он что то не работает. Смотрел, пробовал сделать сам, но не получилось, вобщем нужно поправить сделать ...Завершен11 лет назад
1. мне нужно на сайте сделать выбор тканей и расцветок фасадов как здесь http://stolmart.ru/katalog/uglovye-divany/uglovoj-divan-lira-1400 a) цена меняеться от категории ткани б) в категориях тканей присутствуют все определёные для этой категории ткани образцы, но в диваны из этих категорий ...Закрыт11 лет назад
Сайт на самописном движке. Постоянно в обсуждениях добавляется спам. Смена каптчи не помогает. Необходимо найти и устранить ошибки.Завершен11 лет назад
- $20
Joomla 2.5, ТЗ в ментальной карте, напишите почту, расшарю. Только если вы уверенно работали с chronoforms именно 4 версии. Пионерам не беспокоить. бюджет может корректироватьсяВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Ищу человека, который сможет написать скрипт для Instagram. Скрипт должен уметь делать следующее: - автоматически "лайкать" посты по заданному хештегу. - подписываться на рандомные страницы пользователей Оплата - Webmoney. В заявке просьба указывать цену и сроки. P.S. Людям, у которых ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Криво работает js и css JoomlaЗакрыт11 лет назад
Требуются люди для написания клиентской части сложного сайта в виде приложения. Необходимо знание MVC и JqueryЗакрыт11 лет назад
Необходимо произвести доработку текстового редактора CKEditor согласно прилагаемого ТЗ. От разработчиков необходимо указание стоимости разработки и сроков. Сроки указывайте с гарантированным запасом. Если срок разработки будет превышен то возможны следующие действия: - мы разрываем договор работы ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Сайт vkurse.by 1) vkurse.by/kurs_toplivo.php – сделать в калькулятор счетчик кол-во рассчетов, как тут vkurse.by/calc.php (все уже написанно надо как то прицепить) 2) Добавить автоматом в бивало 100 литров. 3) vkurse.by/pokazateli.php – не работает 3 граффик. 4) ...Завершен11 лет назад