Доработать битрикс

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки232 просмотра
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Задача – выполнить некоторые доработки битрикса.

То что по части дизайнера (правая колонка в ТЗ) – у нас всё готово и нарисовано (почти), поэтому макеты есть, с ними можно работать.

ТЗ разделено на две части.

Интересует:

1. Указывайте сразу стоимость работ.

2. Указывайте, пожалуйста, сразу сроки.

Начинать работы нужно уже сейчас. Желательно сначала на тестовом хостинге, а далее внедрять на рабочий сайт.

Все подробности по ICQ#: 1889392

11 лет назад
teranist
Тарас 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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