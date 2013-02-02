JS программист

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка148 просмотров
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Требуются люди для написания клиентской части сложного сайта в виде приложения. Необходимо знание MVC и Jquery

11 лет назад
NSx09
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
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