Создать сайт на основе готового скрипта

Здравствуйте! Требуется человек для выполнения несложной задачи по Яндекс Картам. Пишите в личку или сразу в скайп greebn9k
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
приветствую!
требуется создать сайт точную копию вот этого http://istradom.ru/ по функционалу.. дизайн есть свой и верстка есть
есть скрипт, который, по моему мнению, очень похож на то что требуется реализовать.. вот он http://www.salephpscripts.com/demonstration
дело в том что у меня есть лицензия, а по этому заказу уже второй исполнитель жестоко подводит, поэтому приходится искать варианты..
кому интересно, посмотрите плиз исходники скрипта и выскажите свое мнение.
хотелось бы услышать от вас цену и срок исполнения моей задумки, либо пришлите свой вариант в личку.. заранее спасибо за понимание )
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