Создать сайт на основе готового скрипта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки168 просмотров
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приветствую!

требуется создать сайт точную копию вот этого http://istradom.ru/ по функционалу.. дизайн есть свой и верстка есть

есть скрипт, который, по моему мнению, очень похож на то что требуется реализовать.. вот он http://www.salephpscripts.com/demonstration

дело в том что у меня есть лицензия, а по этому заказу уже второй исполнитель жестоко подводит, поэтому приходится искать варианты..

кому интересно, посмотрите плиз исходники скрипта и выскажите свое мнение.

хотелось бы услышать от вас цену и срок исполнения моей задумки, либо пришлите свой вариант в личку.. заранее спасибо за понимание )

11 лет назад
avansare
42 годаМолдова
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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