Скрипт вывести спомощью Smarty

Нужен специалист по движку ExpressionEngine.Модернизация готового проекта+мобильная версия .Оплата WM .
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Настроить один скрипт, чтоб он выводился шаблонизатором Smarty
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