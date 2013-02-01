Доработка ИМ

Ищу php программиста в ИМ

для доработки проекта shop.enjoy.ru и аналогичного проекта auto-gadgets.su.

Работа по техническому заданию (текстовое задание). Задания будут сводиться к доработке функционала этих магазинов. Настройке и донастройке текущих сервисов и по большей части будут связаны с маркетинговыми задачами.

Оценка проекта по задачам. Согласование и выполнение задачи. Тестирование на тестовом, затем перенос на боевом.

Оплата: 50% аванс после отгрузки и тестирования на тестовый, 50% - закрытие, после переливки и тестирование на боевом.

Ищу программиста, который будет большую часть дня он-лайн.

Общение по аське, скайпу, переписке.

Виды доработок: настроить выгрузку в яндекс маркет согласно последним веяниям, прикрутить платежную систему, доработать отображение скидок, добавить справочник регионов для расчета стоимости почтовых отправлений, доработать модуль рассылки и т.д. и т.п.

Свой дизайнер и верстальщик, однако средние верстальные навыки и понимание принципов юзабилити крайне необходимы.

Опыт работы - 2-3 года. Опыт работы с ИМ обязательно. Требуется качественная и быстрая работа.

Контакты

219539874 - аська

Smoolnyi - скайп