Доработка ИМ

Нужна форма заказа товара. Должна уметь: -писать содержимое заказа в базу -принимать платеж с робокассы -с киви и яндекс.денег напрямую. (Статус продавца на киви есть, в яде есть аттестованный проф. кошелек) -давать скидку за объем товара -давать накопительную скидку (скорее ...
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Ищу php программиста в ИМ
для доработки проекта shop.enjoy.ru и аналогичного проекта auto-gadgets.su.
Работа по техническому заданию (текстовое задание). Задания будут сводиться к доработке функционала этих магазинов. Настройке и донастройке текущих сервисов и по большей части будут связаны с маркетинговыми задачами.
Оценка проекта по задачам. Согласование и выполнение задачи. Тестирование на тестовом, затем перенос на боевом.
Оплата: 50% аванс после отгрузки и тестирования на тестовый, 50% - закрытие, после переливки и тестирование на боевом.
Ищу программиста, который будет большую часть дня он-лайн.
Общение по аське, скайпу, переписке.
Виды доработок: настроить выгрузку в яндекс маркет согласно последним веяниям, прикрутить платежную систему, доработать отображение скидок, добавить справочник регионов для расчета стоимости почтовых отправлений, доработать модуль рассылки и т.д. и т.п.
Свой дизайнер и верстальщик, однако средние верстальные навыки и понимание принципов юзабилити крайне необходимы.
Опыт работы - 2-3 года. Опыт работы с ИМ обязательно. Требуется качественная и быстрая работа.
Контакты
219539874 - аська
Smoolnyi - скайп
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