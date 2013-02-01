Преобразовать текст с Английского на Русский

Сверстать, натянуть на CMS DLE, подключить функционал, при необходимости подпилить модули под дизайн сайта, а не дизайн под модули, так что навыки программирования, допиливания и вышлифовки модулей – обязательны. Друзья, убедительная просьба! Если Вы заняты ...
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Необходимо преобразовать большое количество текста с Английского на Русский.
Вот пример:
Address: m. Pushkinskaya, st. Ermolaevsky Per., h. 21, apt. 19
Primary Contact: Olga
Rent: 3 500$
Home:
Rooms: 4
Floor/Floors: 5/8
Work: 209-2874( apt. ); 174-8563;
Весь текст стандартный именно по такой форме.
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