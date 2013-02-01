Нужна система онлайн-заказа на сайт (калькулятор)

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок165 просмотров
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Нужна система заказа с широким спектром параметров для выбора и возможностью отправки готового заказа на e-mail. Интересуют сроки и стоимость. Так же необходимо, чтобы была возможность живого общения с исполнителем(по телефону, скайпу или лично) так как очень много нюансов. Рассмотрим вариант разработки cms с интегрированной системой он-лайн заявки(сайт сейчас старый без cms, рисуют новый дизайн).

11 лет назад
victorkuminov
Виктор 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад