Нужна система онлайн-заказа на сайт (калькулятор)

На сайте есть карта 2gis, на нее выводятся объявления (адрес и заголовки объявлений). Заголовки подгружаются сразу при загрузке страницы. Нужно сделать что бы они загружались только при нажатии на адрес. Сайт на друпале.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна система заказа с широким спектром параметров для выбора и возможностью отправки готового заказа на e-mail. Интересуют сроки и стоимость. Так же необходимо, чтобы была возможность живого общения с исполнителем(по телефону, скайпу или лично) так как очень много нюансов. Рассмотрим вариант разработки cms с интегрированной системой он-лайн заявки(сайт сейчас старый без cms, рисуют новый дизайн).
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