Разработать мини-браузер

На Линукс (Ubuntu) рабочей станции Необходимо разработать на " C / Java / Flex / Ваши варианты " мини браузер в нашем дизайне (дизайн готов) (использующий напрмиер ту же мозилу), который будет осуществлять вход в интернет и браузинг.

Из функционала нужно только кнопки вперед, назад , стоп и обновить страницу + визуальная клавиатура, как на мобильных и планшетах типа iphone

Браузер должен вызываться нашим, уже готовым, скриптом, который будет передавать ему в параметре

Время работы в секундах, после чего открвшись и проработав браузер должен свернуться и передать управление нашему скрипту.

И по технологиям мы не даем никаких органичений, нам главное - результат. А от вас приложение.