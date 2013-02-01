ТЗ: 1) обновить фреймворк, перевести на датапровайдеры 2) профиль юзера доработать 3) управление юзерами 4) списки друзей — проверить и доработать если что 5) перевести формы на CActiveForm 6)есть готовая верстка — залить на сайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо написать админку управления статьями на сайте.
Вприницпи работы на 1 и 2 дня.
Оплата 20 wmz.
Рисунок https://st.free-lance.ru/projects/upload/201301/f_34451079251746fb.png
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
На сайте есть карта 2gis, на нее выводятся объявления (адрес и заголовки объявлений). Заголовки подгружаются сразу при загрузке страницы. Нужно сделать что бы они загружались только при нажатии на адрес. Сайт на друпале.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте. Требуется создать легкую форму подачи заявок на PHP или на другом языке. Подробное описание в ТЗ и в готовом эскизе. Прошу предоставить свои предложения виде цен и сроков реализации.Завершен11 лет назад
- $100
Есть psd , нужно натянуть на WP. Стандартный шаблон - стандартными модулями. ТЗ вышлю кандидату. Сроки - 3 дня. Оплата - после работы.Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Дизайн есть. Корпоративный сайт со стандартными опциями, ручная доработка не требуется ТЗ вышлю выбранным кандидатам в проекте пишите, пожалуйста, цену за час работы для понимания Вашей ценовой категории оплата по факту спасибоЗакрыт11 лет назад
- $50
Сайт работает на DRUPAL. На сайте реализована возможность добавления объявлений. В настойках разрешена подача объявлений от гостей сайта, но это почему то не работает. После заполнения объявления гостем сайта, выдаётся " Страница ...Завершен11 лет назад
- $50
Аналог ScrapBook но более функциональный. Все остальное описание, по запросу, ТЗ в личку скину...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Магазин стоит на Битриксе. Что необходимо: Создать административную с разграничением доступов. Задача, создать для администратора возможность, выбирать определенные группы товаров и отсылать их определенному копирайтеру. Для копирайтера необходимо создать, панель в которой он будет видеть, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть проект в разработке. Периодически нужна помощь. Буду рад найти программистов для постоянного сотрудничества. Пожалуйста, присылайте резюме с описанием выполненных проектов и их сложности.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте проблемма на сайте fс-fоrtunа.соm (набирать ручками) Сайт на WP все вопросы ICQ 359830519Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад