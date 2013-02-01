Написать админку

$20
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок146 просмотров
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Надо написать админку управления статьями на сайте.

Вприницпи работы на 1 и 2 дня.

Оплата 20 wmz.

Рисунок https://st.free-lance.ru/projects/upload/201301/f_34451079251746fb.png

11 лет назад
antonbergov
Антон 
49 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 отзывов
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