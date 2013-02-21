Создать легкую форму подачи заявок на PHP

$100
Веб-программированиеЗавершен15 заявок257 просмотров
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Здравствуйте.

Требуется создать легкую форму подачи заявок на PHP или на другом языке. Подробное описание в ТЗ и в готовом эскизе.

Прошу предоставить свои предложения виде цен и сроков реализации.

PHP
11 лет назад
AM
56 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Vavenko
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
18 дней назад
11 лет назад
$90
2 дня
Владимир хорошо справился с поставленной задачей. Несмотря на корректировки ТЗ после окончания работ, он реализовал их в проекте не пересматривая общую стоимость. Советую данного исполнителя как ответственного и надежного специалиста.
Все отлично, рекомендую
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