Дизайн есть. Корпоративный сайт со стандартными опциями, ручная доработка не требуется ТЗ вышлю выбранным кандидатам в проекте пишите, пожалуйста, цену за час работы для понимания Вашей ценовой категории оплата по факту спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Требуется создать легкую форму подачи заявок на PHP или на другом языке. Подробное описание в ТЗ и в готовом эскизе.
Прошу предоставить свои предложения виде цен и сроков реализации.
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