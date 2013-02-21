Создать легкую форму подачи заявок на PHP

Задача 1. Надо на сайт разместить SEO инструментарий, аналогично этому: http://www.pr-cy.ru/tools/ При этом возможно каких-то функций или инструментов не будет. Задача 2. Сделать сравнение двух сайтов по параметрам используемым в этом анализаторе (либо по части параметров, используемых в этом ...