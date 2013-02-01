На сайте невозможно подать объявление. Исправить

Сайт работает на DRUPAL. На сайте реализована возможность добавления объявлений. В настойках разрешена подача объявлений от гостей сайта, но это почему то не работает. После заполнения объявления гостем сайта, выдаётся " Страница не найдена" и объявление не добавляется.

Хотя после регистрации объявление добавляется.

Нужен специалист который исправит эту проблему на сайте.