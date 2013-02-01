На сайте невозможно подать объявление. Исправить

$50
Веб-программированиеЗавершен5 заявок136 просмотров
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Сайт работает на DRUPAL. На сайте реализована возможность добавления объявлений. В настойках разрешена подача объявлений от гостей сайта, но это почему то не работает. После заполнения объявления гостем сайта, выдаётся " Страница не найдена" и объявление не добавляется.

Хотя после регистрации объявление добавляется.

Нужен специалист который исправит эту проблему на сайте.

11 лет назад
yury17
Юрий 
46 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
tsyuha
45 летПольша
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
11 лет назад
$10
1 день
Молодец парень быстро разобрался. Буду обращаться.
Приятно работать! Оплата мгновенная. Спасибо!
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