Пазл на HTML5

Доброго времени суток!

Возможно ли на HTML5 сделать пазл, подобный этому — http://www.film.ru/test.asp (ориентироваться на последний из трех вариантов)?

Плюс к этому необходимо будет сделать простенькую регистрацию, таймер сбора мозайки и таблицу рекордов.

Сайт в настоящее время работает на ASP, спустя какое-то время (около месяца) нужно будет все переделать под PHP, за дополнительную плату.

Работу необходимо будет сделать в крайне сжатые сроки.

ТЗ прилагается…