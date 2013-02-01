Нужен скрипт для Твиттера через API

Есть сайт на системе управления мало известной - "Передовик.ру" нужно его перенести на OpenCart, по пути выполнив все работы, которые есть в техническом задании + поменять шапку сайта немного, дизайн ее будет предоставлен. В прикрепленных ...
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Есть список твиттер аккаунтов логин:пароль .
Есть например такой твитт https://twitter.com/igygazasy/status/296745448784416769 (номер 296745448784416769)
Надо чтобы со всех аккаунтов происходил ретвит этого твитта.
icq 342029 Антон
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