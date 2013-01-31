Whois скрипт

Добрый день. Необходимо сделать слайдеры на страницу товара: - рекомендуемые (сопутствующие) - с данным товаром также покупают - вы уже смотрели Пример того как это сейчас: http://www.chik.com.ua/domophon-cvetnoj-commax-cdv-71be.html Интересует цена и сроки выполнения. Заинтересован в продолжительном сотрудничестве. Необходимо еще много доработок.