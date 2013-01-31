Получение линка из тизеров без загрузки страницы

Судьба выполнения работ зависит от решения, принятого при консультации со специалистом.

Вопрос следующий: имеется страница с тизерным блоком. При загрузке страницы javascript загружает iframe с рекламными объявлениями (картинка+ссылка). Можно ли извлечь ссылки из подгружаемого iframe и направить пользователя по одной из этих ссылок без загрузки страницы сайта?

Если это в теории возможно, то нужен будет скрипт, выполняющий эту задачу. Более подробно при обсуждении.