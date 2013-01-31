Получение линка из тизеров без загрузки страницы

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки162 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Судьба выполнения работ зависит от решения, принятого при консультации со специалистом.

Вопрос следующий: имеется страница с тизерным блоком. При загрузке страницы javascript загружает iframe с рекламными объявлениями (картинка+ссылка). Можно ли извлечь ссылки из подгружаемого iframe и направить пользователя по одной из этих ссылок без загрузки страницы сайта?

Если это в теории возможно, то нужен будет скрипт, выполняющий эту задачу. Более подробно при обсуждении.

11 лет назад
portnyagin
Андрей 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Мини скрипт - с какого поисковика пользователи

    $10

    Смысл скрипта, хочу проанализировать конвертацию с Yandex.Директ и Google.Adsense. План работы: 1) Пользователь заходит на мой блог, скрипт анализирует с кокого поисковика пришел человек. 2) Поотом если пользователь уходит с сайта, то если пришел с директ то перейти ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Описание работы java script на сайте

    $175

    Доброго времени суток! Нужен человек, который хорошо разбирается в JavaScript. Нужно описать работу трех модулей сайта, сделанных на Яве: блок сравнения http://www.tapco.ru/compare.html , кредитный калькулятор http://www.tapco.ru/credit.html и выпадающий список вопросов http://www.tapco.ru/ Бюджет 5000р. Если кто заинтересовался, пишите сразу на мыло [email protected] или в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Адаптация fck-editor 2.6 под PHP 5.4

    $10

    Необходима адаптация старенького fck-editor v2.6.4, интегрированного в самописную CMS, под версию PHP 5.4.11. Проблема в следующем - редактор не показывает содержимое окна редактирования (где должен быть код либо визуальный контент). Остальное все вроде работает. На PHP 5.3.20 ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Серверная часть для проекта (аналог whatsapp)

    $10000

    Для клиентских приложений (р2р мессаджинг) необходимо разработать сервер. Высокие нагрузки, оптимизация, база oracle. Горизонтальная масштабируемость с потенциалом расширения. Передача/хранение файлов. Прототип необходим через месяц, api При необходимости заключим договор от юр.лица Встреча с исполнителем в офисе (Москва) Upd. ...

    Веб-программирование9 заявок
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка скрипта

    Есть сайт на системе управления joomla 1.5. На сайте функционирует самописный скрипт на php. Функционал скрипта таков. В админке в статьях мы указываем цену в долларах, скрипт берет курс доллара ЦБ и выводит на сайте ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер + cms

    Всем доброго времени суток! Интересует возможность получить cms, предположительно ДЛЕ или другая. (исключение - джумла и вордпресс). Можно платную, но в разумных пределах, не битрикс )) , которая будет иметь модуль - парсер контента, с сохранением ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перенести сайт на modx

    $500

    Необходимо выполнить верстку сайта на div, с учетом исправлений всех текущих недочетов верстки. А также перенести сайт один в один на modx, при этом необходимо перенести только те страницы, которые есть в приложенном в проекту файле. ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад