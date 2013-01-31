Описание работы java script на сайте

Необходима адаптация старенького fck-editor v2.6.4, интегрированного в самописную CMS, под версию PHP 5.4.11. Проблема в следующем - редактор не показывает содержимое окна редактирования (где должен быть код либо визуальный контент). Остальное все вроде работает. На PHP 5.3.20 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Нужен человек, который хорошо разбирается в JavaScript.
Нужно описать работу трех модулей сайта, сделанных на Яве:
блок сравнения http://www.tapco.ru/compare.html ,
кредитный калькулятор http://www.tapco.ru/credit.html
и выпадающий список вопросов http://www.tapco.ru/
Бюджет 5000р.
Если кто заинтересовался, пишите сразу на мыло [email protected]
или в скайп ahuli_2x2
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