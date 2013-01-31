Описание работы java script на сайте

Осторожно! Халтура! Не оплачивайте работу, пока не получите 100% результат! Я вам на следующий день сказала, что сделано не все и не верно! За эти 4 дня вы должны были исправить! А ничего не переделали! Народ, не связывайтесь! Пустая трата денег, времени и нервов!