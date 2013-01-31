Описание работы java script на сайте

$175
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток!

Нужен человек, который хорошо разбирается в JavaScript.

Нужно описать работу трех модулей сайта, сделанных на Яве:

блок сравнения http://www.tapco.ru/compare.html ,

кредитный калькулятор http://www.tapco.ru/credit.html

и выпадающий список вопросов http://www.tapco.ru/

Бюджет 5000р.

Если кто заинтересовался, пишите сразу на мыло [email protected]

или в скайп ahuli_2x2

11 лет назад
Marilyn100
Анастасия 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
k_borodin
Дмитрий 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов(-3)
11 лет назад
$30
1 день
Осторожно! Халтура! Не оплачивайте работу, пока не получите 100% результат! Я вам на следующий день сказала, что сделано не все и не верно! За эти 4 дня вы должны были исправить! А ничего не переделали! Народ, не связывайтесь! Пустая трата денег, времени и нервов!
Отличный заказчик! С ней приятно работать. Ставить задачу точно и ясно. Отвечает на любые вопросы. Готов продолжать сотрудничество с Анастасией! Советую как просто хорошего человека!
  • Похожие заказы

  • Адаптация fck-editor 2.6 под PHP 5.4

    $10

    Необходима адаптация старенького fck-editor v2.6.4, интегрированного в самописную CMS, под версию PHP 5.4.11. Проблема в следующем - редактор не показывает содержимое окна редактирования (где должен быть код либо визуальный контент). Остальное все вроде работает. На PHP 5.3.20 ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Серверная часть для проекта (аналог whatsapp)

    $10000

    Для клиентских приложений (р2р мессаджинг) необходимо разработать сервер. Высокие нагрузки, оптимизация, база oracle. Горизонтальная масштабируемость с потенциалом расширения. Передача/хранение файлов. Прототип необходим через месяц, api При необходимости заключим договор от юр.лица Встреча с исполнителем в офисе (Москва) Upd. ...

    Веб-программирование9 заявок
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка скрипта

    Есть сайт на системе управления joomla 1.5. На сайте функционирует самописный скрипт на php. Функционал скрипта таков. В админке в статьях мы указываем цену в долларах, скрипт берет курс доллара ЦБ и выводит на сайте ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер + cms

    Всем доброго времени суток! Интересует возможность получить cms, предположительно ДЛЕ или другая. (исключение - джумла и вордпресс). Можно платную, но в разумных пределах, не битрикс )) , которая будет иметь модуль - парсер контента, с сохранением ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перенести сайт на modx

    $500

    Необходимо выполнить верстку сайта на div, с учетом исправлений всех текущих недочетов верстки. А также перенести сайт один в один на modx, при этом необходимо перенести только те страницы, которые есть в приложенном в проекту файле. ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад