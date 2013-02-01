Нужно написать модуль календарик

$250
Веб-программированиеЗавершен1 заявка118 просмотров
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11 лет назад
vasyabucko
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ILSITSolution
Андрей 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
65 отзывов(-2)
11 лет назад
$90
1 день
Еще один проект выполнен на 200% качественно, заказчик просто не нашел к чему прицепиться. Спасибо Андрею он как всегда молодец. Работаем и дальше.
Очередная работа и отличный результат. Вот уже в который раз хочу отметить Василия как ответственного и положительного заказчика, что не может вновь не радовать. Мои рекомендации.