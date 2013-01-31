Доработка скрипта

Срочно необходимо доработать дипломный проект-синтаксический анализатор языка sql. Работа заключается в изменении дизайна и интерфейса,а так же добавлении таблиц к базе данных. То,что описано в пояснительной записке, на деле имеет лишь частичную реализацию.
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Есть сайт на системе управления joomla 1.5. На сайте функционирует самописный скрипт на php. Функционал скрипта таков. В админке в статьях мы указываем цену в долларах, скрипт берет курс доллара ЦБ и выводит на сайте цену уже в рублях. С некоторых пор мы стали замечать, что скрипт работает некорректно. А именно: цены на сайте в рублях выводит неточные, не соответствующие текущему курсу доллара. Вторая особенность – заметили, что цена последующих продуктов, иногда зависит от предыдущих, когда они выводятся на одной странице (в одной статье).
Сам скрипт нами не менялся с момента его написания. Контакты разработчика утеряны, его профиль на фрилансе удален. Поэтому обращаемся к программистам – кто готов взяться за работу по правке скрипта? Сколько это будет стоить и каковы сроки? Готовы ответить на все вопросы разработчика, которые потребуются для выяснения стоимости данной работы.
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