Доработка скрипта

Есть сайт на системе управления joomla 1.5. На сайте функционирует самописный скрипт на php. Функционал скрипта таков. В админке в статьях мы указываем цену в долларах, скрипт берет курс доллара ЦБ и выводит на сайте цену уже в рублях. С некоторых пор мы стали замечать, что скрипт работает некорректно. А именно: цены на сайте в рублях выводит неточные, не соответствующие текущему курсу доллара. Вторая особенность – заметили, что цена последующих продуктов, иногда зависит от предыдущих, когда они выводятся на одной странице (в одной статье).

Сам скрипт нами не менялся с момента его написания. Контакты разработчика утеряны, его профиль на фрилансе удален. Поэтому обращаемся к программистам – кто готов взяться за работу по правке скрипта? Сколько это будет стоить и каковы сроки? Готовы ответить на все вопросы разработчика, которые потребуются для выяснения стоимости данной работы.