Помочь с регулярным выражением

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки124 просмотра
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Необходимо помочь написать простое регулярное выражение которое меняет http ссылку

skype: blackcat200777

11 лет назад
AndrewT
Андрей 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад