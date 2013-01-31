Доработка Вамшоп

Доброго времени суток! Нужен человек, который хорошо разбирается в JavaScript. Нужно описать работу трех модулей сайта, сделанных на Яве: блок сравнения http://www.tapco.ru/compare.html , кредитный калькулятор http://www.tapco.ru/credit.html и выпадающий список вопросов http://www.tapco.ru/ Бюджет 5000р. Если кто заинтересовался, пишите сразу на мыло [email protected] или в ...