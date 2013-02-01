Вынести скрипты и стили в отдельный файл

В шаблоне Джумла на базе Gantry Framework в коде выводятся некоторые стили и скрипты просто кодом. Нужно их переместить в отдельные файлы и сделать в head на них ссылки.

Просьба оставлять заявки только тем, кто реально знает как это сделать. Так как я сам специализируюсь на джумле и не могу выполнить вот это задание.