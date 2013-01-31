Нужен скрипт на Python

Добрый день. Необходимо сделать слайдеры на страницу товара: - рекомендуемые (сопутствующие) - с данным товаром также покупают - вы уже смотрели Пример того как это сейчас: http://www.chik.com.ua/domophon-cvetnoj-commax-cdv-71be.html Интересует цена и сроки выполнения. Заинтересован в продолжительном сотрудничестве. Необходимо еще много доработок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать скрипт отправки сообщений на Python
Сделать это нужно прям сейчас. Кто первый напишет с адекватной ценой - присылаю более подробное ТЗ и отдаю заказ.
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