Программист PHP для инет магазина

Есть сайт на системе управления мало известной - "Передовик.ру" нужно его перенести на OpenCart, по пути выполнив все работы, которые есть в техническом задании + поменять шапку сайта немного, дизайн ее будет предоставлен. В прикрепленных ...
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Ищем опытного и ОТВЕТСВЕННОГО программиста php, который с радостью возьмет под свою опеку начинающий интернет магазин на базе joomla+virtuemart.Задача решать все текущие вопросы по функционалу,доработка,написание своих модулей итд.Умение быстро реагировать и решать проблемы в случае падение сайта итд.Креативность и творческий подход приветствуется.Предпочтение отдаем кандидату из Украины.
Оплата сдельная,выполнил-получил.
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