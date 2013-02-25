Программист PHP для инет магазина

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки258 просмотров
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Ищем опытного и ОТВЕТСВЕННОГО программиста php, который с радостью возьмет под свою опеку начинающий интернет магазин на базе joomla+virtuemart.Задача решать все текущие вопросы по функционалу,доработка,написание своих модулей итд.Умение быстро реагировать и решать проблемы в случае падение сайта итд.Креативность и творческий подход приветствуется.Предпочтение отдаем кандидату из Украины.

Оплата сдельная,выполнил-получил.

Все вопросы в скайп planmeca1

PHP
11 лет назад
planmeca
Антон 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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